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Jornal afirma que Real Madrid estuda jogar na Premier League; clube nega deixar a La Liga

Segundo jornal da Catalunha, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, não estaria satisfeito com últimas decisões de Javer Tebas, mandatário da La Liga...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 11:54
Crédito: DOMINIQUE FAGET / AFP
O Real Madrid estuda a possibilidade de atuar na Premier League, segundo o "Mundo Deportivo". Os problemas entre Florentio Pérez, presidente merengue, e Javier Tebas, mandatário da La Liga, se acentuaram nos últimos meses e a saída do Campeonato Espanhol estaria sendo tratada nos bastidores do Santiago Bernabéu.A principal divergência entre as partes é com relação a criação da Superliga. O Real Madrid se destacou como um dos protagonistas no incentivo a um novo torneio de futebol que fosse mais atraente do ponto de vista esportivo e econômico, enquanto Tebas sempre foi contrário.
> Veja a tabela da La Liga
Além disso, o acordo fechado entre a La Liga e o fundo de investimentos CVC sem que o Real Madrid fosse ouvido é tratado como a gota d'água no Santiago Bernabéu. Péres interpretou a decisão como um golpe pelas costas. E os problemas entre os merengues e a entidade que organiza o Campeonato Espanhol vêm de anos.
Dentre as opções estudadas, o Real Madrid entende que a Premier League é o melhor torneio do ponto de vista esportivo, por conta da potência das outras equipes, com maior margem de projeção internacional e devido ao benefício econômico.
Real Madrid publica nota oficial
Em nota publicada neste sábado, o clube espanhol negou veementemente todas as informações publicadas no "Mundo Deportivo".
- Diante da informação publicada neste sábado pelo diário Mundo Deportivo, em que diz que nosso clube estudou a saída da La Liga para a Premier League, o Real Madrid quer deixar claro que é redondamente falsa, absurda e impossível e que só pretende perturbar mais uma vez o dia a dia do clube.

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