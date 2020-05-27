Jornal afirma que Casemiro renovou contrato com Real Madrid até 2023

A edição de quarta-feira do jornal "Marca", da Espanha, trará em sua capa a informação que o brasileiro Casemiro renovou o contrato com o Real Madrid até 2023. Segundo a publicação, o vínculo foi assinado há alguns meses, apesar de ainda não ter sido divulgado pelo clube merengue.
Casemiro tinha contrato até junho de 2021, no fim da próxima temporada, e, caso não renovasse, poderia assinar sem custos com qualquer equipe a partir de janeiro. Segundo o jornal, o Real Madrid considera o volante como "peça imprescindível".
O anúncio pode acontecer em breve e só não foi divulgado ainda, segundo informações, por conta da pandemia de coronavírus.
Casemiro chegou ao Real Madrid no início de 2013 para atuar no Castilla, a base do clube madrilenho, e foi contratado em definitivo no meio daquele ano. Em 2014, o volante foi emprestado ao Porto, onde se destacou, e depois voltou ao gigante espanhol.Capa do jornal Marca de amanhã, quarta-feira (27) - Foto: ReproduçãoE MAIS:Caballero diz que sofreu ameças de morte após falhas na Copa do MundoBalotelli falta a treino no Brescia e relação com o clube fica estremecidaComportamento de Götze na internet influenciou na decisão do Borussia em não renovar seu contratoPoulsen tem lesão confirmada e vira preocupação para o RB Leipzig E MAIS: