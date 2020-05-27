Jornal afirma que Casemiro renovou contrato com Real Madrid até 2023

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

A edição de quarta-feira do jornal "Marca", da Espanha, trará em sua capa a informação que o brasileiro Casemiro renovou o contrato com o Real Madrid até 2023. Segundo a publicação, o vínculo foi assinado há alguns meses, apesar de ainda não ter sido divulgado pelo clube merengue.

Casemiro tinha contrato até junho de 2021, no fim da próxima temporada, e, caso não renovasse, poderia assinar sem custos com qualquer equipe a partir de janeiro. Segundo o jornal, o Real Madrid considera o volante como "peça imprescindível".

O anúncio pode acontecer em breve e só não foi divulgado ainda, segundo informações, por conta da pandemia de coronavírus.