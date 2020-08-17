Jornal afirma que Barcelona volta a sonhar com a contratação de Neymar

O vexame do Barcelona na eliminação para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões pode trazer mudanças drásticas no clube espanhol. Com a iminente saída do técnico Quique Setién, outra bomba na Catalunha veio nesta segunda-feira. O jornal "Sport" trouxe em sua capa que o clube blaugrana tentará novamente a contratação de Neymar.O presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, deseja uma reformulação no elenco a volta do brasileiro é vista como benéfica podendo causar efeito imediato. Anteriormente, o mandatário havia descartado a volta do jogador por questões financeiras, mas com a crise enfrentada no clube o presidente entende que precisa de um craque que seja capaz de resolver dentro de campo.