Jornal afirma que Barcelona volta a sonhar com a contratação de Neymar

O vexame do Barcelona na eliminação para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões pode trazer mudanças drásticas no clube espanhol. Com a iminente saída do técnico Quique Setién, outra bomba na Catalunha veio nesta segunda-feira. O jornal "Sport" trouxe em sua capa que o clube blaugrana tentará novamente a contratação de Neymar.O presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, deseja uma reformulação no elenco a volta do brasileiro é vista como benéfica podendo causar efeito imediato. Anteriormente, o mandatário havia descartado a volta do jogador por questões financeiras, mas com a crise enfrentada no clube o presidente entende que precisa de um craque que seja capaz de resolver dentro de campo.
A operação, segundo o jornal, já está definida. O Barcelona pretende oferecer 60 milhões de euros (R$ 388 milhões) e também incluir Griezmann como moeda de troca. O francês, contratado por 120 milhões de euros (R$ 505 milhões à época), não rendeu o esperado no time catalão.
Ainda de acordo com o periódico, os parisienses poderiam aceitar a troca, especialmente se Neymar forçar mais uma vez a volta ao Camp Nou, e o atacante ex-Atlético de Madrid poderia ver a mudança com bons olhos, já que terminou a temporada como reserva no Barça.