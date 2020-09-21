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futebol

Jornal afirma que Atlético de Madrid se reuniu com agentes de Cavani

Clube espanhol ofereceu um contrato de duas temporadas ao atacante uruguaio...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 14:41
Crédito: AFP
Cavani e Suárez podem formar o ataque da seleção uruguaia no Atlético de Madrid. De acordo com a imprensa francesa, os agentes do ex-jogador do Paris Saint-Germain estiveram reunidos com os dirigentes do clube espanhol. A oferta do Atlético de Madrid foi de um contrato por duas temporadas com o atacante. Ele já esteve em pauta no início da janela de transferências, mas o interesse acabou não se concretizando.
Cavani não atua em partidas oficiais desde 11 de março, na partida entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões.

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