Jornal afirma que Atlético de Madrid se reuniu com agentes de Cavani

Cavani e Suárez podem formar o ataque da seleção uruguaia no Atlético de Madrid. De acordo com a imprensa francesa, os agentes do ex-jogador do Paris Saint-Germain estiveram reunidos com os dirigentes do clube espanhol. A oferta do Atlético de Madrid foi de um contrato por duas temporadas com o atacante. Ele já esteve em pauta no início da janela de transferências, mas o interesse acabou não se concretizando.