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Jornais internacionais repercutem mal súbito de Eriksen; veja capas

Meia caiu desacordado no fim do primeiro tempo da partida entre Dinamarca e Finlândia...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 14:26

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 14:26

Crédito: Eriksen teve um mal súbito no último sábado, em partida pela Eurocopa, mas já está estável (AFP
O mundo ficou em choque com o mal súbito de Eriksen durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, no último sábado. O atleta caiu desacordado em campo no fim do primeiro tempo e precisou de 15 minuto de atendimento médico dentro de campo. Felizmente, o meia já está acordado e estável. Alguns jornais europeus repercutiram o fato, confira:Jornal 'AS', da Espanha: 'Que susto' (Reprodução)Jornal 'Gazzeta dello Sport', da Itália: 'Estamos esperando por você' (Reprodução)Jornal 'L'Equipe', da França: 'Um jogo pela vida' (Reprodução)Jornal 'Corriere dello Sport', da Itália: 'Milagra na Eurocopa (Reprodução)

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