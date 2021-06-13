Jornais internacionais repercutem mal súbito de Eriksen; veja capas

O mundo ficou em choque com o mal súbito de Eriksen durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, no último sábado. O atleta caiu desacordado em campo no fim do primeiro tempo e precisou de 15 minuto de atendimento médico dentro de campo. Felizmente, o meia já está acordado e estável. Alguns jornais europeus repercutiram o fato, confira:Jornal 'AS', da Espanha: 'Que susto' (Reprodução)Jornal 'Gazzeta dello Sport', da Itália: 'Estamos esperando por você' (Reprodução)Jornal 'L'Equipe', da França: 'Um jogo pela vida' (Reprodução)Jornal 'Corriere dello Sport', da Itália: 'Milagra na Eurocopa (Reprodução)