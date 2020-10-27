Jornais espanhóis indicam que Bartomeu não é mais o presidente do Barcelona

Josep Maria Bartomeu não é mais presidente do Barcelona. De acordo com o "Sport", após reunião de urgência da diretoria na tarde desta terça-feira, o comandante do clube catalão e os demais conselheiros decidiram renunciar aos seu cargos. O principal motivo para a renúncia foi que a votação de moção de censura seria realizada. Assim, Bartomeu e os demais dirigentes acharam melhor renunciar ao cargo do que serem retirados. A justificativa é de que não querem expor os sócios aos riscos de uma votação no meio de uma pandemia.
Há seis anos no clube, a proposta de renúncia de Bartomeu foi aceita sem discussão. Ele vinha sendo alvo de constantes críticas da torcida do Barcelona, principalmente após os últimos fracassos na Liga dos Campeões e na La Liga. Além disso, também não tinha boa relação com Lionel Messi, que havia manifestado desejo de deixar o clube caso o agora ex-presidente continuasse no cargo.