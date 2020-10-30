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Jornais espanhóis dizem que Jorge Jesus 'menosprezou' Barcelona em fala após vitória na Liga Europa

Time do português foi elogiado pela forma com que trabalha a posse de bola em comparação ao Barcelona, mas treinador fez questão de dizer o "atual Barça não é assim"...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 19:26

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 19:26
Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Uma fala de Jorge Jesus após a vitória sobre o Standard Liège, pela Liga Europa, na última quinta-feira, repercutiu mal na Espanha. Depois da partida, o meia Carcela-González, do time belga, elogiou os portugueses e disse que a troca de passes do Benfica lembrava a equipe do Barcelona.Na entrevista coletiva pós-jogo, quando foi perguntado sobre o tema, o ex-técnico do Flamengo disparou: "Só se for o Barcelona de há alguns anos, esse talvez. Porque com o de agora não tem nada, nem quero que comparem o Benfica com o Barça de agora. Mas não me importaria que parecesse o time de anos atrás".
No entanto, a fala do Mister não caiu bem na Catalunha. Nesta sexta-feira, o jornal "Mundo Deportivo", que é próximo do clube blaugrana, criticou o treinador do Benfica e tratou sua declaração como "menosprezo".
- Jorge Jesus, atual técnico da equipe lisboeta, não quis saber do elogio enviado por um jogador rival, que comparou seu time ao Barcelona - disse o periódico catalão.
Além do "Mundo Deportivo", o diário "Sport", também da Catalunha, e o "As", da capital Madri, se manifestaram. O primeiro também tratou como menosprezo, enquanto o segundo disse que foi uma "flecha lançada contra o Barcelona".
Na Espanha, a expressão "lançar uma flecha", ou "lançar um dardo", é considerada como provocação.

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