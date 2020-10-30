Jornais espanhóis dizem que Jorge Jesus 'menosprezou' Barcelona em fala após vitória na Liga Europa

Uma fala de Jorge Jesus após a vitória sobre o Standard Liège, pela Liga Europa, na última quinta-feira, repercutiu mal na Espanha. Depois da partida, o meia Carcela-González, do time belga, elogiou os portugueses e disse que a troca de passes do Benfica lembrava a equipe do Barcelona.Na entrevista coletiva pós-jogo, quando foi perguntado sobre o tema, o ex-técnico do Flamengo disparou: "Só se for o Barcelona de há alguns anos, esse talvez. Porque com o de agora não tem nada, nem quero que comparem o Benfica com o Barça de agora. Mas não me importaria que parecesse o time de anos atrás".