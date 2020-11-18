Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornais alemães colocam em xeque permanência de Low na Alemanha

Derrota histórica foi destacada por toda a imprensa esportiva do país e jornais afirmam que deve haver debates para a permanência de Joachim Low no comando da seleção...

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 11:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 11:24
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
A imprensa alemã não foi piedosa com Joachim Low após a histórica derrota para a Espanha por 6 a 0 na Liga das Nações. Diversos meios de comunicação questionam a capacidade do comandante de seguir à frente da seleção depois de sofrer o pior revés da história da equipes desde 1931. Enquanto o técnico balança no cargo, nomes como o de Hansi-Flick são cogitados.A revista “Kicker” disse que há um “debate para encerrar o ano”, em referência a continuação de Low no cargo ou não. Enquanto isso, o “Der Spiegel” comparou a seleção espanhola com uma “bola de destruição que acabou com o que foi construído desde a Copa do Mundo de 2018”, além de criticar o sistema defensivo do time.
O “Bild”, um dos maiores jornais alemães, afirmou que a derrota foi um “desastre histórico”, disse que Low vive uma queda e lembrou que esta foi a maior derrota desde 1931, quando a Alemanha também sofreu um 3 a 0 para a Áustria.
Já o “Die Walt” foi contundente ao afirmar que a derrota da seleção nacional foi vergonhosa e diz que “Joachim Low terá que responder muitas perguntas” para seguir no cargo. Seguindo a linha da “Kicker”, o jornal também acredita que um debate será criado para discutir a permanência ou não do campeão do mundo em 2014.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maratona de Vitória
Maratona de Vitória já soma mais de 4 mil inscritos
Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Quais músicas Shakira vai cantar em Copacabana? Veja possível setlist do show
Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados