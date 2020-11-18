Jornais alemães colocam em xeque permanência de Low na Alemanha

A imprensa alemã não foi piedosa com Joachim Low após a histórica derrota para a Espanha por 6 a 0 na Liga das Nações. Diversos meios de comunicação questionam a capacidade do comandante de seguir à frente da seleção depois de sofrer o pior revés da história da equipes desde 1931. Enquanto o técnico balança no cargo, nomes como o de Hansi-Flick são cogitados.A revista “Kicker” disse que há um “debate para encerrar o ano”, em referência a continuação de Low no cargo ou não. Enquanto isso, o “Der Spiegel” comparou a seleção espanhola com uma “bola de destruição que acabou com o que foi construído desde a Copa do Mundo de 2018”, além de criticar o sistema defensivo do time.