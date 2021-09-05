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Jorginho perde pênalti e Itália empata com a Suíça nas Eliminatórias Europeias

Ítalo-brasileiro tenta cobrança ao seu estilo, mas goleiro Sommer mostra poder de reação para fazer a defesa no chute do meio-campista do Chelsea. Itália chega aos 11 pontos...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 18:12
Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP
Mais um empate para a Azzurri. Neste domingo, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias, a Itália visitou a Suíça na Basileia e as equipes empataram em 0 a 0. Em grande partida do goleiro Sommer, o ítalo-brasileiro Jorginho chegou a perder um pênalti na etapa final.
+ Veja a tabela e os jogos das Eliminatórias EuropeiasSOMMER UMA VEZMandando na partida desde o início, a Itália sentia-se em casa e criava as melhores chances. No primeiro tempo, Berardi recebeu lindo passe em profundidade e ficou cara a cara com o goleiro Sommer. O camisa 11 italiano, porém, bateu mal e o arqueiro suíço fez a defesa.
SOMMER DE NOVONa etapa final, a Itália teve a grande chance do jogo nos pés de Jorginho. Logo no início, Berardi foi derrubado por Ricardo Rodríguez e o juiz marcou pênalti. O volante do Chelsea foi para a cobrança no seu estilo, deu um pulinho antes da cobrança, mas Sommer fez a defesa.
SITUAÇÃOCom o resultado, a Itália segue invicta, com três vitórias e dois empates, e tem 11 pontos na liderança do Grupo C. A Suíça, por sua vez, tem sete pontos em três jogos, com duas vitórias e empate, na segunda posição da chave.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada das Eliminatóras Europeias, a Itália encara a Lituânia, em casa. O jogo acontece na quarta-feira, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia, a Suíça visita a Irlanda do Norte.

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