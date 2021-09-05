Jorginho perde pênalti e Itália empata com a Suíça nas Eliminatórias Europeias

Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP

Mais um empate para a Azzurri. Neste domingo, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias, a Itália visitou a Suíça na Basileia e as equipes empataram em 0 a 0. Em grande partida do goleiro Sommer, o ítalo-brasileiro Jorginho chegou a perder um pênalti na etapa final.

+ Veja a tabela e os jogos das Eliminatórias EuropeiasSOMMER UMA VEZMandando na partida desde o início, a Itália sentia-se em casa e criava as melhores chances. No primeiro tempo, Berardi recebeu lindo passe em profundidade e ficou cara a cara com o goleiro Sommer. O camisa 11 italiano, porém, bateu mal e o arqueiro suíço fez a defesa.

SOMMER DE NOVONa etapa final, a Itália teve a grande chance do jogo nos pés de Jorginho. Logo no início, Berardi foi derrubado por Ricardo Rodríguez e o juiz marcou pênalti. O volante do Chelsea foi para a cobrança no seu estilo, deu um pulinho antes da cobrança, mas Sommer fez a defesa.

SITUAÇÃOCom o resultado, a Itália segue invicta, com três vitórias e dois empates, e tem 11 pontos na liderança do Grupo C. A Suíça, por sua vez, tem sete pontos em três jogos, com duas vitórias e empate, na segunda posição da chave.

+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contrato