Jorginho pede calma com boa fase do Figueirense

Após a chegada de Jorginho, o Figueirense ressurgiu na Série B. Se antes o time estava praticamente fadado ao rebaixamento, atualmente a história é diferente e o torcedor sonha com dias melhores.Depois de duas vitórias consecutivas, o Furacão pode deixar o Z4 se vencer o Cuiabá e o Paraná for derrotado pelo América-MG.

‘Não é por ganhar duas que está tudo maravilhoso e tudo bem. De forma alguma. Temos ciência que não tem nada bom para nós ainda. Temos que melhorar muito ainda em todos os sentidos: posicionamento, na tabela, na forma de jogar, errar menos, chegar mais ao gol adversário, não deixar que o adversário chegue ao nosso gol... Temos que ter pés no chão e equilíbrio para melhorar a cada dia’, afirmou na coletiva de imprensa.