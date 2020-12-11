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futebol

Jorginho pede calma com boa fase do Figueirense

Treinador devolveu alegria ao time, mas mantém a postura de colocar os pés no chão...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 19:14

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:14

Crédito: Igor Barrankievcz/FotoPress PR
Após a chegada de Jorginho, o Figueirense ressurgiu na Série B. Se antes o time estava praticamente fadado ao rebaixamento, atualmente a história é diferente e o torcedor sonha com dias melhores.Depois de duas vitórias consecutivas, o Furacão pode deixar o Z4 se vencer o Cuiabá e o Paraná for derrotado pelo América-MG.
Apesar do clima de otimismo dentro do Figueirense, o técnico Jorginho pede calma e muita atenção para a euforia não virar frustração.
‘Não é por ganhar duas que está tudo maravilhoso e tudo bem. De forma alguma. Temos ciência que não tem nada bom para nós ainda. Temos que melhorar muito ainda em todos os sentidos: posicionamento, na tabela, na forma de jogar, errar menos, chegar mais ao gol adversário, não deixar que o adversário chegue ao nosso gol... Temos que ter pés no chão e equilíbrio para melhorar a cada dia’, afirmou na coletiva de imprensa.
Sob o comando de Jorginho, o Figueirense soma três empates, duas derrotas e apenas um revés.

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