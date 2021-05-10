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futebol

Jorginho pede atenção do Figueira após abrir vantagem contra a Chape

Figueirense venceu por 3 a 1 na ida e agora viaja para a Arena Condá com uma boa vantagem...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 15:24
Crédito: Patrick Floriani/FFC
A fase de quartas de final do Campeonato Catarinense começou de maneira positiva para a o Figueirense. No Orlando Scarpelli, o time de Jorginho teve uma etapa inicial fulminante e venceu a Chape por 3 a 1.
+ Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja ranking
Consciente que o resultado é positivo, o treinador quer o seu time ligado para não ser surpreendido na Arena Condá e ver a vaga para a semi escapar.
‘Temos que buscar fazer melhor do que hoje. Não podíamos ter tomado o gol. Sabemos que eles vão vir com tudo para se classificar. Mas em um clássico como esse, você precisa fazer coisas diferentes. Vamos descansar, trabalhar nossa cabeça, com sabedoria. Precisamos de dedicação, inteligência e concentração’, afirmou.
Com o placar, o Figueirense pode ser derrotado por até um gol que passa de fase no Campeonato Catarinense.

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