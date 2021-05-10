Jorginho pede atenção do Figueira após abrir vantagem contra a Chape

Crédito: Patrick Floriani/FFC

A fase de quartas de final do Campeonato Catarinense começou de maneira positiva para a o Figueirense. No Orlando Scarpelli, o time de Jorginho teve uma etapa inicial fulminante e venceu a Chape por 3 a 1.

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Consciente que o resultado é positivo, o treinador quer o seu time ligado para não ser surpreendido na Arena Condá e ver a vaga para a semi escapar.

‘Temos que buscar fazer melhor do que hoje. Não podíamos ter tomado o gol. Sabemos que eles vão vir com tudo para se classificar. Mas em um clássico como esse, você precisa fazer coisas diferentes. Vamos descansar, trabalhar nossa cabeça, com sabedoria. Precisamos de dedicação, inteligência e concentração’, afirmou.