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futebol

Jorginho fala sobre preparação para a final da Paulista Cup Sub-17

Treinador da Portuguesa Santista avaliou trabalho e projetou duelo decisivo na competição...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 13:05

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 13:05

Portuguesa Santista e Referência se enfrentam neste domingo, às 16h, pela final da Paulista Cup Sub-17. Na primeira fase da competição, a Portuguesa realizou nove jogos, saindo vitoriosa em sete deles, e marcou 25 gols. Na sequência, pela segunda fase do torneio, venceu quatro dos cinco jogos disputados. Agora, a equipe chega à final da Paulista Cup. O técnico Jorginho avaliou o trabalho e destacou a dedicação dos jogadores.
- Um trabalho de muita dedicação e esforço diário. Nos esforçamos para sempre seguir evoluindo nos treinamentos, passando táticas importantes para os garotos. Eles são extremamente dedicados e esforçados, o resultado não poderia ser diferente do que chegar em uma final importante.
O comandante projeta fortes emoções no duelo decisivo.
- A preparação é intensa. Todos os dias estamos nos esforçando ao máximo para chegarmos bem nesse jogo tão importante. Tenho certeza que será um espetáculo para todos que irão assistir. Daremos o nosso melhor. Será um grande jogo - disse o treinador, que também falou sobre o adversário.
- O Referência é uma grande equipe, com grandes jogadores. Mas nós também sabemos do nosso potencial e da nossa qualidade. Tenho certeza de que podemos chegar lá, vencer a partida e sermos campeões. Batalharemos por isso.
Crédito: JorginhobuscaráotítulodoPaulistaCupSub-17comaPortuguesaSantista(Foto:Divulgação

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