Jorginho fala sobre preparação para a final da Paulista Cup Sub-17

Portuguesa Santista e Referência se enfrentam neste domingo, às 16h, pela final da Paulista Cup Sub-17. Na primeira fase da competição, a Portuguesa realizou nove jogos, saindo vitoriosa em sete deles, e marcou 25 gols. Na sequência, pela segunda fase do torneio, venceu quatro dos cinco jogos disputados. Agora, a equipe chega à final da Paulista Cup. O técnico Jorginho avaliou o trabalho e destacou a dedicação dos jogadores.

- Um trabalho de muita dedicação e esforço diário. Nos esforçamos para sempre seguir evoluindo nos treinamentos, passando táticas importantes para os garotos. Eles são extremamente dedicados e esforçados, o resultado não poderia ser diferente do que chegar em uma final importante.

O comandante projeta fortes emoções no duelo decisivo.

- A preparação é intensa. Todos os dias estamos nos esforçando ao máximo para chegarmos bem nesse jogo tão importante. Tenho certeza que será um espetáculo para todos que irão assistir. Daremos o nosso melhor. Será um grande jogo - disse o treinador, que também falou sobre o adversário.

- O Referência é uma grande equipe, com grandes jogadores. Mas nós também sabemos do nosso potencial e da nossa qualidade. Tenho certeza de que podemos chegar lá, vencer a partida e sermos campeões. Batalharemos por isso.