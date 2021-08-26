Jorginho é eleito o melhor jogador de futebol da Europa; Tuchel conquista prêmio de melhor técnico

O meia Jorginho foi eleito o melhor jogador da Europa na última temporada. O brasileiro naturalizado italiano foi peça chave do Chelsea na conquista do título da Champions League e um dos principais nomes da Itália durante a Eurocopa que coroou a Azzurra como campeã.Thomas Tuchel, após uma trajetória surpreendente na última temporada, foi eleito o melhor técnico da Europa. O alemão, que iniciou sua campanha no PSG, foi demitido em dezembro, contratado pelo Chelsea em janeiro e conquistou seu primeiro título de Champions League e deu aos Blues a segunda taça da Liga dos Campeões.
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Alexia Putellas, do Barcelona, recebeu o prêmio de melhor jogadora da Europa. A atleta também conquistou o prêmio de melhor meio-campista na última Champions League e foi uma das principais jogadores da equipe culé que conquistou a tríplice coroa na última temporada.
Veja os atletas que conquistaram os prêmios da Champions League:
Melhor goleiro da Europa: Mendy - ChelseaMelhor goleira da Europa: Sandra Paños - BarcelonaMelhor defensor da Europa: Rúben Dias - Manchester CityMelhor defensora da Europa: Irene Paredes - PSGMelhor meia da Europa (masculino): Kanté - ChelseaMelhor meia da Europa (feminino): Alexia Putellas - BarcelonaMelhor atacante da Europa (masculino): Haaland - DortmundMelhor atacante da Europa (feminino): Jennifer HermosoMelhor técnico da Europa (feminino): Lluís Cortés - Barcelona