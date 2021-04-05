Jorginho é anunciado como novo técnico do Atlético-GO

Fim do mistério. Após a saída de Marcelo Cabo, o Atlético-GO demorou, mas encontrou o seu novo técnico. Nesta segunda-feira, o Dragão anunciou a chegada de Jorginho.
Aos 56 anos, o tetracampeão com a Seleção Brasileira terá a missão de manter o bom trabalho da última temporada e tentar voos mais altos na elite do futebol nacional.
Para isso acontecer, Jorginho vai precisar melhorar o seu desempenho, já que o seu último clube foi o Coritiba e ele não conseguiu fazer a equipe reagir no Brasileirão.
Nesta temporada, o Atlético-GO tem no calendário o estadual, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.