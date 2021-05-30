Jorginho comemora vitória do 'alívio' para o Ceará

Passado o compromisso onde o Ceará venceu por 3 a 2 o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, a sensação no Vozão era de uma mistura entre a felicidade de começar com três pontos e o senso de "alívio" como relatou o meia Jorginho.>Outros compromissos da 1ª Rodada do BrasileirãoSegundo ele, a questão das críticas feitas para o plantel de Guto Ferreira teve certo peso para a responsabilidade da equipe em se reabilitar já pensando na melhora do clima rumo a Copa do Brasil.