AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Jorge Wilstermann x Ceará: prováveis escalações e onde assistir

Enquanto time da Bolívia não tem chance de classificação, um triunfo assegura a passagem do Vozão para as oitavas da Sul-Americana...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 11:44
Crédito: No confronto em solo brasileiro, o Alvinegro venceu por 3 a 1 (Fausto Filho/Ceará SC
Na próxima quinta-feira (27), o Ceará joga pela última rodada na fase de grupos da Copa Sul-Americana onde, frente a equipe do Jorge Wilstermann, tem a possibilidade de depender apenas do seu resultado para avançar as oitavas de final.>Quais grupos carecem de definição na Sul-Americana?Sendo líder da chave com nove pontos, um à frente do Arsenal Sarandi, qualquer vitória é suficiente para os comandados de Guto Ferreira. Em caso de igualdade, o Alvinegro precisaria torcer para o clube argentino não superar em casa o Bolívar na partida que acontece simultaneamente.
Para o Wilstermann, o confronto não terá peso algum na competição continental pois, tendo somente dois pontos ganhos na chave, ele chegou a última rodada matematicamente eliminado.
No entanto, como o futebol boliviano está parado por conta de uma verdadeira briga pelo comando da Federação Boliviana, o compromisso servirá para ganho de ritmo de jogo e maior observação do elenco por parte do técnico Diego Cagna, contratado há menos de um mês.FICHA TÉCNICAJORGE WILSTERMANN x CEARÁ
Local: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (BOL)Data e hora: 27/05/2021 - 19h15Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)Assistentes: Byron Romero e Andrés Tola (ambos EQU)Onde assistir: CONMEBOL TV
JORGE WILSTERMANN (Técnico: Diego Cagna)
Banega; Ballivián, Paredes, Echevarría e Villarroel; Añez, Morales e Arano; Serginho, Vargas e Osorio.
CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)
Richard; Gabriel Dias, Messias, Klaus e Bruno Pacheco; Willian, Charles, Mendoza, Vina e Lima; Felipe Vizeu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher fica presa em kitnet durante incêndio e é salva por vizinhos em Vitória
Imagem de destaque
Meia tonelada de lixo é retirada de manguezais de Vitória durante mutirão
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito corre atrás da mulher, que conseguiu fugir com o auxílio de motoristas que passavam pela via.
Mulher é perseguida por desconhecido durante a madrugada em Colatina; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados