Jorge Wilstermann-BOL x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo busca encaminhar sua classificação na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (28), às 19h15, quando encara o Jorge Wilstermann-BOL, pela terceira rodada do Grupo D, fora de casa. O Tricolor é o primeiro colocado da chave, com seis pontos, enquanto a equipe boliviana é a última colocada, com um ponto. GALERIA Muito criticado, Muller deixa Record: veja as movimentações da imprensa esportiva em 2022

Pensando na sequência da temporada, o técnico Rogério Ceni deve escalar um São Paulo mais alternativo. Mesmo com a viagem de alguns titulares, o Tricolor deve descansar os principais jogadores, já que vem em uma série de três partidas como visitante. Um desfalque certo é Gabriel Neves, que foi desfalque no treino de terça-feira com um trauma no tornozelo direito; Ele treinou antes da viagem para Cochabamba, mas não foi relacionado. Já o Jorge Wilstermann, clube boliviano fundado em 1949, busca uma melhor fase, já que não vence há quatro partidas, com três empates e uma derrota. O time comandado pelo técnico uruguaio Sergio Migliaccio conta com o meia brasileiro Robson no elenco. Um dos destaques da equipe é o atacante Andrés Chávez, de 31 anos, que passou pelo São Paulo em 2016 e 2017. Nesta temporada, ele marcou seis gols em 24 jogos.