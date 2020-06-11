Jorge Sampaoli quer usar pausa do futebol para deixar o Atlético-MG moldado ao seu estilo de jogo

Moldar o Galo ao estilo Sampaoli. Essa é a meta do treinador do Atlético-MG nesse período sem jogos. O treinador alvinegro falou pela primeira vez desde que o clube voltou aos trabalhos, em seu CT. Sampaoli, em entrevista à TV Galo, dissertou sobre o cenário do futebol e reforçou que o tempo que está tendo com o elenco será importante para dar as características ao time, que considera vitais para o elenco atuar. - Infelizmente, a pandemia resultou em uma paralisação total do mundo. Então, nós temos que acompanhar esta situação da melhor maneira para tentar fazer com que o time em que chegamos há pouco tempo alcance uma sintonia coletiva relacionada ao meu sentimento sobre futebol. E bem, isso que estamos fazendo nos treinamentos, tentando focar e transmitir toda a ideia-disse. Com mudanças intensas o elenco,tendo saídas e chegadas em grande volume, o treinador deu seu relato sobre as alterações que está ajudando a promover na equipe atleticana. - Tivemos que fazer algumas mudanças no elenco de acordo com nossa ideia de jogo, do ataque com posse de bola. Infelizmente, o fato de que o Atlético vai disputar apenas uma competição faz com que o elenco tenha que ser muito reduzido. Então, vamos nos ater à nossa realidade e saber que viemos com grande entusiasmo, tentando ter uma equipe que a torcida conheça por sua bravura, por seu ataque, por sua decisão-explicou o técnico, que falou com mais detalhes do modelo de jogo que tanto busca para o time mineiro.E MAIS:Atlético-MG, Vasco, Volta Redonda e mais um: mistérios e curiosidades de 10% dos direitos de MarronyMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19Galo tem concorrência de dois clubes pelo zagueiro Junior AlonsoGalo terá auditoria externa para as contas da Arena MRVVale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG- Nada diferente do que eu fiz em outras equipes. Ou seja, temos uma particularidade: pensamos muito mais em fazer um gol no adversário do que defender o nosso próprio. Teremos uma equipe que, onde quer que jogue, defenderá sempre a posse de bola. Há muitos times por ai que que priorizam o jogo sem bola, mas nós priorizamos a posse, fazendo um jogo mais bonito de se ver. Bem, cabe a nós descobrir como teremos um time extremamente ambicioso. Futebol pós pandemia Jorge Sampaoli fez uma avaliação de como funcionará o futebol depois que a pandemia de Covid-19 fique controlada. Porém, sem dar um prognóstico de como as coisas ficarão em um futuro breve. - Não sei como será o futebol, porque tudo dependerá de quanto tempo vai durar esse novo vírus que conhecemos hoje e que, infelizmente, está tirando a vida de muita gente. Então, além do interesse de voltar a jogar, há o interesse de que tudo isso acabe, não só para jogar futebol novamente, mas também para não ter a quantidade de mortes que temos diariamente-comentou o argentino, que fez apenas um jogo oficial pelo Galo, na vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, no dia 14 de março, pelo Campeonato Mineiro. E MAIS:Time de transição do Galo volta aos treinos e terá Léo Silva coordenandoAtlético-MG rescinde o contrato com o meia DodôMarrony, Vasco e Atlético-MG: o cabo de guerra tem seus capítulos finaisGalo não garante renovação de contrato com o goleiro VictorVice do Galo faz elogios à Marrony e explica 'engenharia' financeira do clube para fazer contratações E MAIS: