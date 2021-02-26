Jorge Sampaoli é anunciado como treinador do Olympique de Marselha

Crédito: Jorge Sampaoli deixa o Atlético para assumir o Olympique (Pedro Souza/Atlético-MG

Jorge Sampaoli foi anunciado como novo treinador do Olympique de Marselha em nota publicada pelo clube francês. O técnico argentino estava sendo especulado na equipe há semanas, e fez a sua última partida pelo Atlético mineiro nesta quinta-feira.

Veja a tabela do FrancêsA nota publicada pelo Olympique de Marselha também menciona a troca de presidentes no clube.

- O Olympique de Marselha abre hoje um novo capítulo da sua grande história. Pablo Longoria foi nomeado presidente do conselho de administração da OM, substituindo Jacques-Henri Eyraud, e Jorge Sampaoli foi nomeado treinador da equipe principal do clube - diz a nota.

O clube também fala sobre o novo treinador.

- É um grande estrategista, com experiência de treinador do mais alto nível. Sampaoli é conhecido por favorecer o jogo de ataque. É um sistema de jogo que ele implantou ao longo de sua longa e bem-sucedida carreira. Já liderou as seleções da Argentina e do Chile, o Sevilla, da Espanha, além do Santos FC e do Clube Atlético Mineiro no Brasil. Sampaoli levou a seleção chilena ao seu primeiro grande troféu em 2015 ao vencer a prestigiosa Copa América, derrotando o atual campeão Uruguai nas quartas de final e depois a Argentina na final. Ele foi reconhecido com vários prêmios individuais, incluindo a indicação para o prêmio de Treinador do Ano da FIFA - diz a nota sobre o novo comandante.

Jorge Sampaoli também aproveitou para deixar a sua fala na nota publicada pelo clube.