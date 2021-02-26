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futebol

Jorge Sampaoli é anunciado como treinador do Olympique de Marselha

Clube francês anuncia treinador argentino menos de 24 horas após seu último jogo pelo Atlético Mineiro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 17:49
Crédito: Jorge Sampaoli deixa o Atlético para assumir o Olympique (Pedro Souza/Atlético-MG
Jorge Sampaoli foi anunciado como novo treinador do Olympique de Marselha em nota publicada pelo clube francês. O técnico argentino estava sendo especulado na equipe há semanas, e fez a sua última partida pelo Atlético mineiro nesta quinta-feira.
Veja a tabela do FrancêsA nota publicada pelo Olympique de Marselha também menciona a troca de presidentes no clube.
- O Olympique de Marselha abre hoje um novo capítulo da sua grande história. Pablo Longoria foi nomeado presidente do conselho de administração da OM, substituindo Jacques-Henri Eyraud, e Jorge Sampaoli foi nomeado treinador da equipe principal do clube - diz a nota.
O clube também fala sobre o novo treinador.
- É um grande estrategista, com experiência de treinador do mais alto nível. Sampaoli é conhecido por favorecer o jogo de ataque. É um sistema de jogo que ele implantou ao longo de sua longa e bem-sucedida carreira. Já liderou as seleções da Argentina e do Chile, o Sevilla, da Espanha, além do Santos FC e do Clube Atlético Mineiro no Brasil. Sampaoli levou a seleção chilena ao seu primeiro grande troféu em 2015 ao vencer a prestigiosa Copa América, derrotando o atual campeão Uruguai nas quartas de final e depois a Argentina na final. Ele foi reconhecido com vários prêmios individuais, incluindo a indicação para o prêmio de Treinador do Ano da FIFA - diz a nota sobre o novo comandante.
Jorge Sampaoli também aproveitou para deixar a sua fala na nota publicada pelo clube.
- É um clube popular, e sinto-me neste calor. Não estamos aqui para nos esconder: vamos jogar duro. Quando recebi essa proposta, sonhava em poder fazer uma festa na cidade. No mundo existem lugares calmos e lugares intensos. Este clube tem alma, é por isso que estamos aqui. Nós estamos prontos - disse.

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