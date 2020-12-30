Jorge, lateral do Basel, da Suíça, é submetido à cirurgia no Brasil: ‘Trabalho impecável’

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Há exatamente duas semanas, o lateral Jorge sofreu uma lesão no joelho esquerdo em jogo do Basel, pelo Campeonato Suíço. Nesta terça-feira (29/12), ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E deu tudo certo. O procedimento levou uma hora e meia, e a equipe médica foi chefiada pelo ortopedista Gustavo Caldeira.

- O atleta Jorge de Oliveira foi submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior com reconstrução associada do ligamento anterolateral. A cirurgia foi muito bem sucedida, não havendo intercorrências per-operatórias. Um excelente prognóstico - informou o doutor Gustavo, que deu alta ao jogador no final do dia.Jorge foi emprestado pelo Mônaco ao Basel em outubro. Não demorou a virar titular da equipe. Até sofrer a lesão na 12ª rodada do campeonato, em partida contra o líder Young Boys, no dia 16 de dezembro, quando teve a infelicidade de girar o corpo sobre o próprio joelho e se lesionar. O lateral repousará por alguns dias para poder iniciar o trabalho de fisioterapia no Brasil.