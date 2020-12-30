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Jorge, lateral do Basel, da Suíça, é submetido à cirurgia no Brasil: ‘Trabalho impecável’

Procedimento cirúrgico no joelho dura uma hora e meia, e
jogador iniciará fisioterapia após alguns dias de repouso
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LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 15:55

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:55

Crédito: Divulgação
Há exatamente duas semanas, o lateral Jorge sofreu uma lesão no joelho esquerdo em jogo do Basel, pelo Campeonato Suíço. Nesta terça-feira (29/12), ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E deu tudo certo. O procedimento levou uma hora e meia, e a equipe médica foi chefiada pelo ortopedista Gustavo Caldeira.
- O atleta Jorge de Oliveira foi submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior com reconstrução associada do ligamento anterolateral. A cirurgia foi muito bem sucedida, não havendo intercorrências per-operatórias. Um excelente prognóstico - informou o doutor Gustavo, que deu alta ao jogador no final do dia.Jorge foi emprestado pelo Mônaco ao Basel em outubro. Não demorou a virar titular da equipe. Até sofrer a lesão na 12ª rodada do campeonato, em partida contra o líder Young Boys, no dia 16 de dezembro, quando teve a infelicidade de girar o corpo sobre o próprio joelho e se lesionar. O lateral repousará por alguns dias para poder iniciar o trabalho de fisioterapia no Brasil.
- É a primeira vez que tenho uma lesão grave na minha carreira, jamais tinha feito qualquer cirurgia. Mas estamos sujeitos a isso. O que importa é que deu tudo certo e espero voltar logo e mais forte. Aproveito para agradecer ao meu clube, por ter me liberado para ser operado aqui no Brasil, e ao doutor Gustavo e à equipe médica, que fizeram um trabalho impecável - disse Jorge.

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