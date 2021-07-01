Jorge Jimenez se firma no meio de campo do Ituano e projeta próximas rodadas pela Série C

Crédito: Fernando Roberto / Agência Futpress

Titular nos últimos quatro jogos, o volante Jorge Jimenez se firmou no meio de campo do Ituano e tem sido peça importante na boa recuperação do time no Brasileirão da Série C. Após duas derrotas e um empate nas primeiras rodadas, o Galo de Itu venceu os dois últimos jogos e pulou para a sexta posição da tabela no Grupo B da terceira divisão nacional.

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Capitão no triunfo diante do Mirassol, no último sábado (26), Jimenez falou sobre seu início na equipe de Itu e comemorou a sua boa adaptação no time. O paraguaio, que está em sua quarta temporada no futebol brasileiro, foi um dos reforços do clube para a disputa da Série C.

- Estou muito feliz desde que cheguei aqui no Ituano. Fiquei muito motivado desde que recebi a proposta. O grupo me recebeu muito bem. Tenho a confiança da comissão técnica. A estrutura do clube é muito boa. No pessoal estou muito feliz porque estamos ascendendo devagar, mas jogo a jogo estamos melhorando. O grupo está demonstrando isso. Trabalhando com humildade e com vontade de vencer. - disse o atleta.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOEmbalado com duas vitórias seguidas, o volante Jorge Jimenez faz uma projeção para as próximas rodadas e ressaltou a importância de não perder pontos em casa.

- A gente estava trabalhando para isso acontecer, mas não estávamos conseguindo os resultados em campo. Agora estão chegando reforços importantes que vão ajudar nossa equipe. Com trabalho e humildade, esse é o nosso caminho que devemos seguir. Acredito muito no nosso grupo. Jogando em casa ninguém pode tirar ponto de nós. Temos que seguir desta maneira. Devagar e passo a passo que vai dar tudo certo. - projetou.