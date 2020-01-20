Jorge Jesus volta ao Brasil e garante renovação e papo por Gabigol

Jorge Jesus voltou ao Brasil nessa segunda-feira (20) e conversou com jornalistas na chegada ao Rio Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Depois de aproveitar as férias em Portugal, Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira para dar sequência ao trabalho no Flamengo. Com contrato até maio, o treinador afirmou que conversará com a diretoria sobre a prorrogação de seu vínculo, garantindo estar em sintonia com o presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz, VP de futebol.

"Vamos acabar com essa especulação. Quero que todos os flamenguistas saibam que Marcos Braz, eu, Bruno e presidente, antes de acabar a temporada nos reunimos exatamente para pensar nessa possibilidade. Da minha parte, eu disse que só gostaria de pensar quando acabasse o Mundial e foi isso. Estou chegando no Brasil e, seguramente, estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema", afirmou o treinador, antes de falar sobre propostas recebidas do exterior:

"Isso pouco importa. O importante é que estou no Flamengo, num dos melhores clubes do mundo. Estou focado. O resto para mim é secundário", disse.

A prorrogação do vínculo do Mister é um desejo da diretoria e já foi pauta no ano passado, mas ficou em segundo plano nas últimas semanas, com a diretoria priorizando a busca por reforços no mercado e com Jorge Jesus de férias em seu país natal. Para 2020, o Fla anunciou Gustavo Henrique e Pedro Rocha como reforços, e está prestes a confirmar Michael, Pedro e Thiago Maia.