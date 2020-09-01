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futebol

Jorge Jesus tem Luis Suárez em lista de possíveis reforços do Benfica

Atacante de 22 anos fez boa temporada com a camisa do Zaragoza, mas pertence ao Watford. Nome do colombiano pode surgir caso negócio com Mariano Díaz não avance...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:48

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 11:48
Crédito: Divulgação/Real Zaragoza
O atacante Luis Suárez está na lista de possíveis reforços do Benfica de Jorge Jesus para esta temporada, de acordo com o jornal “A Bola”. O goleador não é o uruguaio do Barcelona, mas sim o colombiano de 22 anos que pertence ao Watford, mas que jogou pelo Zaragoza no último ano e marcou 19 gols em 39 partidas.
No entanto, a opção de Suárez é apenas uma alternativa caso o clube não consiga o acerto com Mariano Dìaz, do Real Madrid. Apesar dos clubes já terem acertado o negócio, o espanhol não está de acordo com a oferta salarial da equipe portuguesa e a operação está parada neste momento.
Após se frustrar com Cavani e com risco de perder Mariano Díaz, os Encarnados encaminham o acerto com Darwin Núñez, do Almería. Enquanto isso, o técnico Jorge Jesus cobra do presidente Luís Filipe Vieira os reforços prometidos quando foi contratado para voltar a treinar a agremiação da Luz.

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