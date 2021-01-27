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futebol

Jorge Jesus sofre infecção respiratória, informa Benfica

Treinador de 66 anos sentiu-se mal e precisou fazer exames. Benfica vive surto de Covid-19 desde a última semana, mas comandante lusitano não teve doença confirmada...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 16:21

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:21

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
O Benfica informou nesta quarta-feira que o técnico Jorge Jesus sofreu uma infecção respiratória. Por conta disso, sua presença à beira do campo no jogo dos Encarnados nesta quinta-feira, pela Taça de Portugal, contra o Belenenses, é incerta.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsDe acordo com a equipe portuguesa, o quadro clínico do ex-treinador do Flamengo é estável, mas o Mister ainda depende de alguns exames complementares. O comandante só irá para o jogo desta quinta-feira caso tenha uma evolução.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
Mais cedo, o Benfica cancelou a entrevista coletiva do treinador para a realização dos exames médicos de Jorge Jesus.

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