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futebol

Jorge Jesus planeja a incorporação de Jan Vertoghen ao Benfica

Zagueiro belga deixou o Tottenham, mas tem propostas para jogar no futebol italiano...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 12:54

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:54

Crédito: Divulgação
O Benfica busca a contratação de dois zagueiros. O jornal "A Bola", de Portugal, informa que os alvos de Jorge Jesus são Jan Vertonghen, que rescindiu seu contrato com o Tottenham, e Leandro Cabrera.
O zagueiro belga tem ofertas do futebol italiano. Roma e Fiorentina são os principais interessados na contratação do jogador, mas o Benfica está disposto a fazer um alto investimento para contratá-lo.
Quanto ao uruguaio, o Benfica já apresentou uma oferta ao Espanyol, que rejeitou. Neste momento, nenhuma das duas partes quer ceder. Nem os portugueses aumentam a oferta e nem os espanhóis aceitarão o preço oferecido.

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