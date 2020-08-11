Jorge Jesus planeja a incorporação de Jan Vertoghen ao Benfica

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O Benfica busca a contratação de dois zagueiros. O jornal "A Bola", de Portugal, informa que os alvos de Jorge Jesus são Jan Vertonghen, que rescindiu seu contrato com o Tottenham, e Leandro Cabrera.

O zagueiro belga tem ofertas do futebol italiano. Roma e Fiorentina são os principais interessados na contratação do jogador, mas o Benfica está disposto a fazer um alto investimento para contratá-lo.