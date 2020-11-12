Jorge Jesus pede para Benfica tentar a contratação de Guga, diz jornal

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG

Titular no Atlético-MG e sonho antigo de Jorge Jesus, o lateral-direito Guga entrou para a lista de pedidos do Mister para a direção do Benfica, seu atual clube. Segundo o jornal português 'Record', o brasileiro será uma das prioridades dos Encarnados na próxima janela de transferências, em janeiro.Contudo, o Benfica sabe que para ter Guga precisará desembolsar uma boa quantia. Ainda de acordo com a publicação do diário português, o time português pensa em oferecer 6 milhões de euros (aproximadamente R$38 milhões) pelo jogador.

O Benfica de Jorge Jesus tem sofrido com a inconstância na posição. André Almeida, lateral português, se lesionou gravemente e obrigou o Mister a buscar a contratação de Gilberto junto ao Fluminense. No entanto, o brasileiro não está tem convencido Jorge Jesus, segundo a publicação.