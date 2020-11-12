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futebol

Jorge Jesus pede para Benfica tentar a contratação de Guga, diz jornal

Lateral-direito do Atlético-MG, sonho antigo de Jorge Jesus, voltou a ser alvo do técnico, que pediu novamente sua contratação, agora para integrar o elenco do Benfica...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 21:23

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 21:23

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG
Titular no Atlético-MG e sonho antigo de Jorge Jesus, o lateral-direito Guga entrou para a lista de pedidos do Mister para a direção do Benfica, seu atual clube. Segundo o jornal português 'Record', o brasileiro será uma das prioridades dos Encarnados na próxima janela de transferências, em janeiro.Contudo, o Benfica sabe que para ter Guga precisará desembolsar uma boa quantia. Ainda de acordo com a publicação do diário português, o time português pensa em oferecer 6 milhões de euros (aproximadamente R$38 milhões) pelo jogador.
O Benfica de Jorge Jesus tem sofrido com a inconstância na posição. André Almeida, lateral português, se lesionou gravemente e obrigou o Mister a buscar a contratação de Gilberto junto ao Fluminense. No entanto, o brasileiro não está tem convencido Jorge Jesus, segundo a publicação.
Guga não somente é um sonho antigo de Jorge Jesus como também é do próprio Benfica, que teria procurado o Atlético-MG para fazer uma proposta, mas que ficou só por isso mesmo por conta da alta quantia pedida pelo clube mineiro, algo em torno de 10 milhões de euros.

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