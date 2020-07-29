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futebol

Jorge Jesus pede contratação de Leandro Cabrera, do Espanyol

Técnico português gosta do zagueiro canhoto, alto e experiente para reforçar o Benfica na próxima temporada. Rebaixamento do Espanyol pode pesar a favor dos Encarnados...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 12:36

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 12:36
Crédito: Leandro Cabrera construiu sua carreira no futebol espanhol (AFP
O técnico Jorge Jesus solicitou ao Benfica a contratação do zagueiro Leandro Cabrera, que está no Espanyol, segundo o jornal “A Bola”. O defensor de 29 anos é canhoto, alto e fez praticamente toda a carreira no futebol espanhol. O clube catalão o contratou em janeiro para tentar ajudar na luta sem sucesso contra o rebaixamento.
A contratação não deve ser simples, pois a equipe que amargou a lanterna do Campeonato Espanhol investiu nove milhões de euros (R$ 54 milhões) para tirar o uruguaio do Getafe e fez um contrato até 2024. No entanto, a relegação pode pesar a favor do clube português e o jogador pode forçar uma saída para jogar uma Liga dos Campeões.
A relação dos clubes é positiva, visto que as Águias foram responsáveis por vender Raúl de Tomás ao Espanyol, tornando o atleta na contratação mais cara da história do time espanhol. O nome de Cabrera também já foi especulado no Saragoça, da Espanha, e no Liverpool, para substituir Lovren.

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