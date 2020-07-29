Jorge Jesus pede contratação de Leandro Cabrera, do Espanyol

Crédito: Leandro Cabrera construiu sua carreira no futebol espanhol (AFP

O técnico Jorge Jesus solicitou ao Benfica a contratação do zagueiro Leandro Cabrera, que está no Espanyol, segundo o jornal “A Bola”. O defensor de 29 anos é canhoto, alto e fez praticamente toda a carreira no futebol espanhol. O clube catalão o contratou em janeiro para tentar ajudar na luta sem sucesso contra o rebaixamento.

A contratação não deve ser simples, pois a equipe que amargou a lanterna do Campeonato Espanhol investiu nove milhões de euros (R$ 54 milhões) para tirar o uruguaio do Getafe e fez um contrato até 2024. No entanto, a relegação pode pesar a favor do clube português e o jogador pode forçar uma saída para jogar uma Liga dos Campeões.