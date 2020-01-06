Jorge Jesus não garante que fica no Flamengo após fim do contrato

Jorge Jesus ainda não decidiu se prosseguirá no Flamengo após encerrar o contrato atual Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O técnico Jorge Jesus tem a intenção de cumprir seu contrato até 31 de maio de 2020 com o Flamengo, foi o garantiu em entrevista ao canal português CMTV. Depois desta data, contudo, o Mister afirma não ter uma posição definitiva e - em meio às especulações sobre a sequência de sua carreira - citou a única possibilidade que o faria quebrar o respectivo vínculo com o clube da Gávea antes da hora.

"Não sei se vou continuar depois de maio. Até maio vou continuar, isso tenho certeza quase absoluta. Só se aparecer um Real Madrid e chegar ao Flamengo, ao presidente, e dizer que quer me comprar. Daí não podemos dizer nada porque se eu quiser sair, eu posso sair. Tenho uma cláusula de rescisão e saio quando quiser", afirmou Jorge Jesus, antes de seguir:

"O Flamengo também pode, se quiser, me mandar embora amanhã e não pagar nada. Se eu sair, tenho que pagar alguma coisa, mas não é muito. A forma como as pessoas no Flamengo me trataram, como o amor que eles demonstraram a mim, isso é muito importante, isso é uma segurança para minha decisão até maio."

No clube desde junho, Jorge Jesus comandou o Flamengo em um segundo semestre histórico: 27 vitórias, oito empates e quatro derrotas, títulos do Brasileirão e da Libertadores, recordes e a participação no Mundial de Clubes.

Assim, está nas graças da Nação, da diretoria e em alta no mercado. O Rubro-Negro deseja prorrogar o seu contrato e, por ora, não houve acerto. O técnico tem o desejo de dirigir um "gigante europeu" e costuma citar o sonho de ser campeão da Champions League. A próxima janela de transferências, em junho, marca o começo da temporada 2020/21 e pode dar uma chance ao Mister.

Por enquanto, não surgiram convites que interessassem ao treinador, que revelou as propostas milionárias de dois clubes da China ao canal CMTV.