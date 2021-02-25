Jorge Jesus fala após eliminação do Benfica pela Europa League: 'É pancada atrás de pancada'

Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica

Nesta quinta-feira, o Benfica foi eliminado da Europa League pelo Arsenal após perder por 3 a 2. Com a equipe fora da competição e a torcida protestando contra o treinador, Jorge Jesus lamentou não só a derrota, mas também a fase que o clube vive.

Veja a tabela da Europa LeagueA derrota desta quinta-feira saiu com um péssimo gosto principalmente por ser marcada por viradas. Após colocar um 2 a 1 no placar em uma virada, os portugueses viram Aubameyang marcar o gol da vitória inglesas nos minutos finais.

- O que nos faltou? Nos últimos minutos ter a capacidade para impedir o empate e o 3 a 2, além de sermos melhores no um contra um nesses lances. Os jogadores estavam controlados, a equipe estava bem posicionada, mas o Everton e o Nuno Tavares foram batidos facilmente - disse Jorge Jesus.

- Estivemos melhor do que no jogo em Roma, a equipe teve momentos de grande categoria ofensiva e defensivamente. Isto marca emocionalmente, nem é só o resultado. Saímos daqui frustrados porque isto é pancada atrás de pancada - disse o treinador.