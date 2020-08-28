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futebol

Jorge Jesus está impaciente com Benfica por falta de reforços

Técnico já fez reclamação para o presidente Luís Filipe Vieira e treinador quer mais sete reforços. Setor ofensivo é o principal problema na visão do novo comandante...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 09:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 09:46
Crédito: Divulgação / Benfica / Site oficial
O técnico Jorge Jesus está insatisfeito com a postura do Benfica no mercado e já reclamou com o presidente Luís Filipe Vieira, de acordo com o portal “Record”. Faltando três semanas para o início da caminhada dos Encarnados na Liga dos Campeões, o treinador perdeu a paciência por não ter o time que lhe foi prometido quando contratado.Apesar de já ter investido em alguns nomes para esta janela, Jesus quer mais nomes, principalmente no ataque. Os principais atletas interessados para este setor são Mariano Díaz, do Real Madrid, Carlos Fernández, do Sevilla, e Darwin Núñez, do Almeria. O atacante merengue é o mais cobiçado, mas falta o Benfica acertar questões salariais com o atleta.
O técnico português ainda quer sete reforços, como um goleiro, visto que Helton Leite, recém-contratado, apresenta condições físicas deficientes, um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um ponta e dois atacantes.
Desde que Jorge Jesus chegou à Lisboa, seis nomes se juntaram ao Benfica, sendo o de Everton Cebolinha o principal deles. Também chegaram Gilberto, Vertonghen e Luca Waldschmidt, a pedido do treinador, além de Helton Leite e Pedrinho que já estavam acertados antes da chegada do novo comandante.

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