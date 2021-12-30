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futebol

Jorge Jesus é plano 'A, B e C', expõe Atlético-MG em reunião com técnico

O português segue negociando com o clube alvinegro para assumir o cargo,deixado por Cuca...

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 14:57
O Atlético-MG teve, nesta quarta-feira (29), uma reunião considerada importante e positiva para os dois lados com o técnico Jorge Jesus. O Galo oficialmente sentou para avançar nos tratos com o treinador e deu uma importante mensagem ao técnico.
O clube expôs que o treinador é o único plano até agora. O Galo não tem outra alternativa caso Jesus dê resposta negativa às intenções atleticanas. Há ideias alvinegras caso o objetivo principal tenha problemas, nomes como Leonardo Jardim, por exemplo, mas não tem qualquer procura a não ser Jesus.
O clube ouviu do lado português da história que também não terá conversas com qualquer outra agremiação até que haja uma definição entre as partes. Saber que ele é a única opção desde a saída de Cuca foi importante para a negociação. Jesus se sentiu prestigiado e contente com a postura alvinegra. Apesar disso, isso não será motivo para acelerar os tratos.
O clube terá uma nova conversa com Jorge Jesus nesta quinta-feira. Neste momento, porém, será diferente: se nesta quarta o diretor de futebol Rodrigo Caetano comandou as conversas, de maneira virtual, na quinta, o grupo de empresários que ajuda o Galo, com Rubens e Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães estarão na rodada de negociações.
Historicamente, quando o quarteto entra na conversa é para ter um desfecho e, geralmente, é positivo aos desejos do Atlético-MG.
Crédito: OMisteréaprioridadealvinegraparaassumirocomandodoGalo-(PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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