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futebol

Jorge Jesus comanda seu primeiro treino à frente do Benfica

Ex-técnico do Flamengo tem reforços de brasileiros em sua primeira atividade no clube...

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 15:42
Crédito: Divulgação / Benfica / Site oficial
Começou oficialmente a temporada para o Benfica e Jorge Jesus. Nesta segunda-feira, o ex-técnico do Flamengo comandou seu primeiro treino à frente dos Encarnados no centro de treinamentos do clube em Seixal, região metropolitana da capital Lisboa.

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