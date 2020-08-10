Jorge Jesus comanda seu primeiro treino à frente do Benfica

Começou oficialmente a temporada para o Benfica e Jorge Jesus. Nesta segunda-feira, o ex-técnico do Flamengo comandou seu primeiro treino à frente dos Encarnados no centro de treinamentos do clube em Seixal, região metropolitana da capital Lisboa.
Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:42
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