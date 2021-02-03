Jorge Henrique não deve permanecer no Náutico

Um dos nomes mais importantes do Náutico, o atacante Jorge Henrique não deve continuar no Timbu para a temporada 2021.
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Apesar da sua influência no elenco, principalmente nos momentos mais difíceis da Série B, o salário do atleta é considerado alto pela diretoria.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o dinheiro que será economizado na saída de Jorge Henrique, será revertido para a chegada de outros atletas.
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Aos 38 anos, o atacante defendeu o Timbu nas últimas duas temporadas e disputou 62 jogos e marcou apenas quatro gols.