Jorge Henrique não deve permanecer no Náutico

Crédito: Aldo Carneiro/Pernambuco Press

Um dos nomes mais importantes do Náutico, o atacante Jorge Henrique não deve continuar no Timbu para a temporada 2021.

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Apesar da sua influência no elenco, principalmente nos momentos mais difíceis da Série B, o salário do atleta é considerado alto pela diretoria.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o dinheiro que será economizado na saída de Jorge Henrique, será revertido para a chegada de outros atletas.

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