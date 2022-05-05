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futebol

Jorge Fellipe vê com bons olhos permanência no futebol português

Zagueiro diz que está bem adaptado ao país e ao estilo de jogo do futebol em Portugal...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 01:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 01:06
Restando apenas duas rodadas para o encerramento das ligas nacionais portuguesas, o zagueiro Jorge Fellipe vislumbra o seu futuro. Bem visto no futebol local desde a conquista da Taça de Portugal com o CD Aves em 2018, o carioca considera a permanência no país na próxima temporada.
- Voltei para cá na última janela, pois o futebol português sempre foi uma opção pra mim. Trata-se de um país onde me sinto bem e de um estilo de jogo ao qual me adaptei com grande facilidade. A partir do dia 16, com o final dos campeonatos, as movimentações deverão se iniciar. Seguir aqui me agradaria bastante - afirmou.
Revelado pelo Santos e campeão da Série C com o CSA em 2017, Jorge Fellipe já atuou em nove estados brasileiros. Com grande identificação com o clube de Alagoas, o defensor não descarta um possível retorno ao último time que defendeu no futebol brasileiro.
- Fui muito feliz no CSA. Conquistei um título nacional, me destaquei e fui tratado com carinho pela torcida. Certamente veria com bons olhos uma volta à equipe em algum momento em que houvesse interesse de ambas as partes - concluiu.
Crédito: JorgeFellipedesejocontinuarnofutebolportuguêsnapróximatemporada(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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