Jorge Fellipe vê com bons olhos permanência no futebol português

Restando apenas duas rodadas para o encerramento das ligas nacionais portuguesas, o zagueiro Jorge Fellipe vislumbra o seu futuro. Bem visto no futebol local desde a conquista da Taça de Portugal com o CD Aves em 2018, o carioca considera a permanência no país na próxima temporada.

- Voltei para cá na última janela, pois o futebol português sempre foi uma opção pra mim. Trata-se de um país onde me sinto bem e de um estilo de jogo ao qual me adaptei com grande facilidade. A partir do dia 16, com o final dos campeonatos, as movimentações deverão se iniciar. Seguir aqui me agradaria bastante - afirmou.

Revelado pelo Santos e campeão da Série C com o CSA em 2017, Jorge Fellipe já atuou em nove estados brasileiros. Com grande identificação com o clube de Alagoas, o defensor não descarta um possível retorno ao último time que defendeu no futebol brasileiro.

- Fui muito feliz no CSA. Conquistei um título nacional, me destaquei e fui tratado com carinho pela torcida. Certamente veria com bons olhos uma volta à equipe em algum momento em que houvesse interesse de ambas as partes - concluiu.