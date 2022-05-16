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futebol

Jorge Fellipe valoriza sua passagem pelo Acadêmica de Portugal

Com dois gols marcados nos nove jogos em que atuou, Jorge qualifica como útil o período em que esteve no clube português...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 23:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 23:45
O zagueiro Jorge Fellipe encerrou neste sábado a sua passagem pelo Acadêmica de Coimbra. Contando com a presença do brasileiro durante os 90 minutos da partida, o time português empatou sem gols com o Farense na derradeira rodada da ll Liga. Com dois gols marcados nos nove jogos em que atuou, Jorge qualifica como útil o período em que esteve na agremiação lusa.
- Aceitei o convite do clube, mesmo sabendo de sua situação na competição, pois desejava voltar ao mercado de Portugal. Realizei boas atuações, fui eficiente ofensivamente e tenho certeza, lembrei a todos da minha capacidade - disse.
Jorge acredita que a partir desta semana alguns contatos de equipes europeias devam começar a surgir. Inclinado a permanecer no futebol do Velho Mundo, o zagueiro revelado pelo Santos se mostra tranquilo quanto à definição do seu futuro.
- Todos viram a minha forma e o meu desempenho nesses quatro meses. Tenho uma história no futebol português e sou um atleta experiente, que chega e joga sem necessidade de maiores adaptações. Creio que em poucas semanas já saberei o nome do time que defenderei na temporada 22/23 - concluiu.
Crédito: JorgeFellipeencerroupassagempelo AcadêmicadeCoimbra(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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