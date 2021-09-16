Jorge Fellipe se destaca na zaga e na artilharia do LC Sailors: 'Feliz em contribuir com a equipe'

O Lion City Sailors, time de Singapura, segue sem derrotas no principal campeonato do país, a S-League, desde março. No começo deste ano, o zagueiro brasileiro Jorge Fellipe, foi anunciado como novo reforço do clube e, desde então, vem mostrando suas experiências e habilidades no futebol asiático. Ao todo, na S-League, foram 13 jogos e 5 gols.

+ Messi, Neymar e Mbappé não brilham, e PSG fica no empate com o Club Brugge pela Champions- Fico feliz em contribuir com a equipe. Cheguei aqui com esse objetivo e a cada jogo pretendo demonstrar esse meu desejo de fazer o melhor para o LC Sailors. Somos um time de muita união, então cada resultado positivo e conquista individual é sentida por todo o grupo. Nossa classificação e desempenho é prova disso. A meta é melhorar a cada treino e a cada jogo - declarou o jogador. O zagueiro é considerado um dos maiores reforços do clube. Atualmente, ele é o 4º artilheiro do time. Mas antes de embarcar para Singapura, Jorge Fellipe já teve o passaporte carimbado em outras partes do mundo, como Arábia Saudita, defendendo o Damac e Al-Ta'ee, em 2019 e 2020, respectivamente. A próxima partida será na sexta-feira (17), às 8h45, horário de Brasília, contra o ALbirex Niigata.