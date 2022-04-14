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futebol

Jorge Fellipe faz balanço positivo dos cinco anos no futebol internacional

Atualmente no Académica, defensor fala sobre experiência acumulada na Europa e na Ásia...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 04:58

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 04:58

Há quase cinco anos longe do futebol brasileiro, o zagueiro Jorge Fellipe segue com o seu foco profissional voltado para o exterior. Com passagens por Portugal - onde está hoje -, Arábia Saudita e Singapura, Jorge conquistou títulos em dois desses países. Atualmente no Académica, o defensor fala sobre a experiência acumulada na Europa e na Ásia.
- Foram cinco anos muito proveitosos, tanto do ponto de vista da minha carreira, como no âmbito pessoal. Em Portugal, primeiro país para onde fui, evoluí taticamente e adquiri novas visões de jogo. As conquistas me deixaram muito feliz e são um diferencial em qualquer currículo. Vejo com bons olhos um prolongamento da minha permanência no futebol europeu - disse.
Com 10 gols em 67 jogos desde que saiu do Brasil, Jorge possui boa média de gols para um zagueiro. Exímio na bola aérea, o atleta revelado pelo Santos admite que a sua qualidade ofensiva sempre foi explorada por treinadores, dentro e fora do país.
- Creio que seja natural os técnicos utilizarem esse ponto forte dos zagueiros, especialmente nas bolas paradas. Isso acontece comigo desde jovem e é positivo, pois um jogador da minha posição que costuma marcar gols é visto de forma diferente - finalizou.
Crédito: JorgeFellipeatualmenteestánoAcadémica,dePortugal(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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