Jorge Fellipe faz balanço positivo dos cinco anos no futebol internacional

Há quase cinco anos longe do futebol brasileiro, o zagueiro Jorge Fellipe segue com o seu foco profissional voltado para o exterior. Com passagens por Portugal - onde está hoje -, Arábia Saudita e Singapura, Jorge conquistou títulos em dois desses países. Atualmente no Académica, o defensor fala sobre a experiência acumulada na Europa e na Ásia.

- Foram cinco anos muito proveitosos, tanto do ponto de vista da minha carreira, como no âmbito pessoal. Em Portugal, primeiro país para onde fui, evoluí taticamente e adquiri novas visões de jogo. As conquistas me deixaram muito feliz e são um diferencial em qualquer currículo. Vejo com bons olhos um prolongamento da minha permanência no futebol europeu - disse.

Com 10 gols em 67 jogos desde que saiu do Brasil, Jorge possui boa média de gols para um zagueiro. Exímio na bola aérea, o atleta revelado pelo Santos admite que a sua qualidade ofensiva sempre foi explorada por treinadores, dentro e fora do país.

- Creio que seja natural os técnicos utilizarem esse ponto forte dos zagueiros, especialmente nas bolas paradas. Isso acontece comigo desde jovem e é positivo, pois um jogador da minha posição que costuma marcar gols é visto de forma diferente - finalizou.