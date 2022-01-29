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futebol

Jorge Fellipe é o novo reforço do Académica de Portugal

Defensor quase retornou ao Brasil neste ano, mas permaneceu em Portugal...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 13:18
Após defender o CD Aves nas temporadas 17/18 e 18/19 e o Farense na campanha seguinte, o zagueiro Jorge Fellipe voltará a jogar por um clube português. O jogador revelado pelo Santos acertou com o Académica, equipe que disputa a Liga Pro, a divisão de acesso do futebol lusitano. Há quase cinco anos atuando no exterior, Jorge fala sobre a experiência de viver fora do país.- Eu quase retornei ao Brasil nessa janela, mas por um detalhe não segui no clube com o qual havia acertado. Dou continuidade à minha trajetória no exterior com muita satisfação. É muito enriquecedor conhecer novas culturas, maneiras de ver o mundo e claro, formas de jogar. Tenho certeza que ajudarei bastante o Académica a atingir o seu objetivo mais imediato - afirmou.
Com 16 jogos ainda por fazer na competição, o novo time de Jorge busca a permanência na Liga Pro na próxima temporada. Ainda sem data definida para estrear, Jorge garante que havendo praticamente um turno inteiro pela frente, as possibilidades de reação são totais.
- Depende única e exclusivamente de nós. A diferença do sétimo para o décimo quarto lugar por exemplo, é de apenas cinco pontos. Necessitamos de uma sequência positiva nesse início de returno e depois, com a confiança mais alta, tudo conspirará a favor - definiu.
Crédito: JorgeFellipeganhanovaoportunidadeemPortugal(Divulgação

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