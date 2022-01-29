Jorge Fellipe é o novo reforço do Académica de Portugal

Após defender o CD Aves nas temporadas 17/18 e 18/19 e o Farense na campanha seguinte, o zagueiro Jorge Fellipe voltará a jogar por um clube português. O jogador revelado pelo Santos acertou com o Académica, equipe que disputa a Liga Pro, a divisão de acesso do futebol lusitano. Há quase cinco anos atuando no exterior, Jorge fala sobre a experiência de viver fora do país.- Eu quase retornei ao Brasil nessa janela, mas por um detalhe não segui no clube com o qual havia acertado. Dou continuidade à minha trajetória no exterior com muita satisfação. É muito enriquecedor conhecer novas culturas, maneiras de ver o mundo e claro, formas de jogar. Tenho certeza que ajudarei bastante o Académica a atingir o seu objetivo mais imediato - afirmou.