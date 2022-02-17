Jorge Fellipe deseja ajudar o Académica e voltar à elite do futebol português

O Académica de Coimbra luta no returno da Liga Pro para se manter na divisão de acesso à elite do futebol português. Recém-chegado ao clube, o zagueiro Jorge Fellipe por sua vez deseja repetir os bons momentos que já viveu no país europeu. Campeão da Taça de Portugal pelo CD Aves na temporada 2017/2018, o brasileiro espera aproveitar a segunda metade da competição que começou a disputar na última semana para retornar ao grupo dos grandes jogadores lusitanos. Jorge fala sobre o momento de sua carreira.

- Vim para o Académica em primeiro lugar a fim de dar a minha parcela de contribuição para a manutenção do clube na Liga Pro na próxima temporada. Além disso, individualmente falando, quero aparecer bem novamente no cenário português e lembrar a todos de minha ótima passagem no CD Aves na temporada 2017/2018. Tenho certeza que aproveitando essa oportunidade, rapidamente estarei na primeira liga de Portugal - afirmou.

No próximo sábado, Jorge fará a sua segunda partida com a camisa de seu novo time. O embate será contra o Vilafranquense, fora de casa. Para o zagueiro revelado pelo Santos, vencer e iniciar um processo de reação na competição é a única coisa que pensa o grupo do Académica.

- De fato só a vitória nos interessa. Precisamos somar pontos para deixar a posição que ocupamos. Porém, é necessário sabedoria na hora de jogar, senão poderemos por tudo a perder - definiu.