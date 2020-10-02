Jorge, ex-Fla e Santos, é emprestado novamente pelo Mônaco

Revelado pelo Flamengo e com passagem de destaque pelo Santos, o lateral-esquerdo Jorge tem novo clube na Europa. Sem oportunidades no Mônaco, o jogador foi emprestado ao Basel, da Suíça. Ao final do empréstimo, o Basel terá opção de compra. O novo clube de Jorge conta com o atacante Arthur Cabral, que defendeu Ceará e Palmeiras, e hoje é o artilheiro do time. O time suíço foi eliminado na fase prévia da Europa League e voltará suas atenções às competições domésticas.