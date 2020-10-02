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futebol

Jorge, ex-Fla e Santos, é emprestado novamente pelo Mônaco

Lateral-esquerdo vai defender o Basel na temporada 2020/21. Clube suíço conta com o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 15:06

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 15:06
Crédito: Lateral-esquerdo defenderá terceiro clube na Europa (Divulgação/Twitter do Basel
Revelado pelo Flamengo e com passagem de destaque pelo Santos, o lateral-esquerdo Jorge tem novo clube na Europa. Sem oportunidades no Mônaco, o jogador foi emprestado ao Basel, da Suíça. Ao final do empréstimo, o Basel terá opção de compra. O novo clube de Jorge conta com o atacante Arthur Cabral, que defendeu Ceará e Palmeiras, e hoje é o artilheiro do time. O time suíço foi eliminado na fase prévia da Europa League e voltará suas atenções às competições domésticas.
Jorge deixou o Flamengo em 2016, por cerca de nove milhões de euros. O atleta teve bons momentos na temporada 2017/18, mas na seguinte, caiu de rendimento e foi emprestado primeiramente ao Porto, onde não conseguiu espaço e, em seguida, ao Santos, em 2019. Na Vila Belmiro, participou de 35 jogos e anotou dois gols.

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