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futebol

Jorge, do Basel, tem lesão no joelho confirmada e está fora da temporada

Emprestado pelo Monaco, lateral esquerdo rompeu o ligamento cruzado do joelho, em jogo do Campeonato Suíço e pode ficar seis meses afastado dos gramados
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Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 11:55
Crédito: Jorge sofreu grave lesão no joelho e está fora da temporada (Divulgação/Basel
Aquele momento na carreira que nenhum jogador gostaria de encarar chegou para Jorge. Na última quarta-feira, o lateral-esquerdo, ex-Flamengo e Santos, sofreu uma lesão em jogo do Basel pelo Campeonato Suíço e, após exame, foi constatada uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo. A previsão de retorno aos gramados é de seis a sete meses, o que o deixa fora do restante da temporada.Era jogo da 12ª rodada do Campeonato Suíço, justamente entre o líder Young Boys e o vice-líder Basel. Aos 17 minutos do segundo tempo, protegendo uma bola na linha de fundo, Jorge acabou girando o corpo sobre o próprio joelho e se lesionou, deixando o campo com muitas dores. A grave lesão foi confirmada no dia seguinte, e os detalhes sobre data e local da cirurgia devem sair nos próximos dias.
- Infelizmente, o exame constatou essa lesão mais grave e ficarei um bom tempo afastado dos gramados. O futebol tem dessas coisas e temos que ser muito fortes em momentos como esse para lidar com a situação. Não adianta lamentar. Quero focar na recuperação para voltar bem e o quanto antes. Vou me agarrar no apoio da família, dos amigos e de todos que sempre torceram por mim para vencer mais essa etapa - declarou.
Jorge chegou ao Basel em outubro, emprestado pelo Monaco por um ano. Logo conquistou a vaga de titular da lateral esquerda e já disputou cinco jogos.

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