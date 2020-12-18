Jorge, do Basel, tem lesão no joelho confirmada e está fora da temporada

Aquele momento na carreira que nenhum jogador gostaria de encarar chegou para Jorge. Na última quarta-feira, o lateral-esquerdo, ex-Flamengo e Santos, sofreu uma lesão em jogo do Basel pelo Campeonato Suíço e, após exame, foi constatada uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo. A previsão de retorno aos gramados é de seis a sete meses, o que o deixa fora do restante da temporada.Era jogo da 12ª rodada do Campeonato Suíço, justamente entre o líder Young Boys e o vice-líder Basel. Aos 17 minutos do segundo tempo, protegendo uma bola na linha de fundo, Jorge acabou girando o corpo sobre o próprio joelho e se lesionou, deixando o campo com muitas dores. A grave lesão foi confirmada no dia seguinte, e os detalhes sobre data e local da cirurgia devem sair nos próximos dias.