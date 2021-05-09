Jordi destaca campanha história do Paços de Ferreira

Crédito: Brasileiro tem sido um dos destaques do time português na temporada (Telmo Mendes/Paços de Ferreira

A campanha história do Paços de Ferreira no Campeonato Português foi coroada neste domingo com empate de 1 a 1 diante do Marítimo. O resultado valeu a classificação da equipe para Europa League da próxima temporada.Os pacenses voltarão a figurar em uma grande competição europeia. A ultima participação foi na temporada 2013/14.- Para os jogadores, comissão técnica foi como um título. A equipe do Paços vinha de uma grande reformulação, voltando recentemente de uma segunda divisão, remontando o elenco. Não foi uma caminhada fácil. Vencemos o Porto, Braga, Vitória de Guimarães adversários que engrandecem a campanha - explicou Jordi, que foi titular em todas as partidas do Paços de Ferreira no campeonato.

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Apesar do Paços de Ferreira voltar a disputar uma grande competição europeia, essa experiência não será novidade para Jordi. Em 2018, o goleiro disputou a Liga dos Campeões da Ásia, pelo Tractor, do Irã.