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futebol

Jordi Alba deve seguir no Barcelona após conversa com Ronald Koeman

Novo técnico holandês disse que quer contar com a melhor versão do lateral espanhol, de acordo com entorno do atleta. Camisa 18 tem mais quatro anos de contrato assinado...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 08:25

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 08:25

Crédito: Jordi Alba tem mais quatro anos de contrato com o Barcelona (Divulgação
Jordi Alba deve seguir no Barcelona após ter tido uma conversa sobre seu futuro com o novo técnico Ronald Koeman, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O lateral é um dos líderes do elenco e tem mais quatro anos de contrato pela frente com a camisa blaugrana. Além disso, o atleta quer seguir no clube e o Barça vê uma saída complicada, pois nenhum clube igualaria as condições financeiras que o espanhol tem garantida.Durante o encontro realizado na última semana, o comandante holandês disse que contava com Alba para a próxima temporada, mas que queria a melhor versão do espanhol de 31 anos. Portanto, o camisa 18 é mais um que tem seu futuro definido em um momento de tantas incertezas dentro do clube.
Após a derrota do Barcelona por 8 a 2 para o Bayern na Liga dos Campeões, o presidente do Barça, Bartomeu, deu uma entrevista e afirmou quais jogadores seriam intransferíveis. Jordi Alba, um dos jogadores mais vencedores do clube não estava na lista, o que surpreendeu a todos e aumentou o clima de indefinição que ronda outros atletas.

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