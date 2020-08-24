Jordi Alba deve seguir no Barcelona após conversa com Ronald Koeman

Jordi Alba deve seguir no Barcelona após ter tido uma conversa sobre seu futuro com o novo técnico Ronald Koeman, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O lateral é um dos líderes do elenco e tem mais quatro anos de contrato pela frente com a camisa blaugrana. Além disso, o atleta quer seguir no clube e o Barça vê uma saída complicada, pois nenhum clube igualaria as condições financeiras que o espanhol tem garantida.Durante o encontro realizado na última semana, o comandante holandês disse que contava com Alba para a próxima temporada, mas que queria a melhor versão do espanhol de 31 anos. Portanto, o camisa 18 é mais um que tem seu futuro definido em um momento de tantas incertezas dentro do clube.