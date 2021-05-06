Jonathan, do Ypiranga, projeta Série C, não vê favoritos e diz: 'Nós temos um grupo forte e muito unido'

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Na temporada de 2020, o Ypiranga quase conseguiu o acesso à Série B do futebol brasileiro. A equipe de Erechim venceu o Paysandu na última rodada, mas com a vitória do Londrina sobre o Remo – com gol já nos acréscimos – a vaga bateu na trave.

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O lateral Jonathan esteve no elenco que conquistou o acesso para a Série C em 2015 e retornou ao Ypiranga nessa temporada para tentar repetir o feito de seis anos atrás - dessa vez para buscar a vaga na Série B. Ele falou sobre a expectativa para 2021 e destacou que o grupo está unido. - Sabemos que será muito difícil, mas o meu desejo e do clube, é o acesso. São muitas equipes qualificadas, mas nós temos um grupo forte e muito unido, assim vamos em busca desse objetivo.

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O Ypiranga inicia a sua caminhada na Série C no dia 30 de maio, em casa, diante do Paraná, ainda sem horário definido. Jonathan projetou a competição e disse que não há favoritos para conquistar o acesso. Dessa forma, o lateral revelou que o grupo mantém os pés no chão para alcançar o objetivo.