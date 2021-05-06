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Jonathan, do Ypiranga, projeta Série C, não vê favoritos e diz: 'Nós temos um grupo forte e muito unido'

O lateral revelou que a equipe mantém os pés no chão para alcançar o acesso para o Campeonato Brasileiro Série B...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 20:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 20:43
Crédito: reprodução
Na temporada de 2020, o Ypiranga quase conseguiu o acesso à Série B do futebol brasileiro. A equipe de Erechim venceu o Paysandu na última rodada, mas com a vitória do Londrina sobre o Remo – com gol já nos acréscimos – a vaga bateu na trave.
> Cartola 2021: Listamos 12 destaques dos novos times do Brasileirão
O lateral Jonathan esteve no elenco que conquistou o acesso para a Série C em 2015 e retornou ao Ypiranga nessa temporada para tentar repetir o feito de seis anos atrás - dessa vez para buscar a vaga na Série B. Ele falou sobre a expectativa para 2021 e destacou que o grupo está unido. - Sabemos que será muito difícil, mas o meu desejo e do clube, é o acesso. São muitas equipes qualificadas, mas nós temos um grupo forte e muito unido, assim vamos em busca desse objetivo.
> Veja a tabela da Série C
O Ypiranga inicia a sua caminhada na Série C no dia 30 de maio, em casa, diante do Paraná, ainda sem horário definido. Jonathan projetou a competição e disse que não há favoritos para conquistar o acesso. Dessa forma, o lateral revelou que o grupo mantém os pés no chão para alcançar o objetivo.
- Em uma competição tão longa, não existe favoritismo para nenhuma equipe. Sabemos que o nosso grupo é forte, (temos) jogadores de muita qualidade e experientes. Mas os nossos pés estão no chão e se Deus quiser, vamos conquistar o acesso.

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