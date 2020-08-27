Jonathan Bocão lamenta expulsões e eliminação do Vitória

A Copa do Brasil chegou ao fim para o Vitória. Na noite desta quarta-feira, o Leão foi derrotado por 4 a 3 pelo Ceará e acabou eliminado da competição nacional.Além dos seis gols, o confronto foi marcado por confusões dentro de fora de campo. Ao longo dos 90 minutos, dois jogadores do Vitória foram expulsos (Léo Ceará e Vico), fato que, na visão de Jonathan Bocão, complicou a vida do Leão.