Jonatas Santos destaca momento importante do Al Ain: 'Muito focados'

O Al Ain é o líder da UAE Pro League, o torneio nacional dos Emirados Árabes Unidos. A equipe conta com o brasileiro Jonatas Santos, de 20 anos, no elenco. O atleta, formado no Fluminense, está na sua segunda temporada com o clube. O jogador destacou a expectativa para a reta final do campeonato.- É um momento muito importante para a equipe, estamos muito focados em conquistar nosso objetivo e acredito que estamos no caminho certo. Mas precisamos seguir dando nosso melhor para poder colher os frutos lá na frente - disse

Jonatas recentemente marcou seu primeiro gol pela equipe, que também foi o seu primeiro como profissional.

O jogador acabou desfalcando o clube em algumas partidas no último mês enquanto se recuperava. De volta, o atleta já esteve em campo no último confronto, diante do Al Jazira e ressaltou a alegria em estar em campo e a vontade de seguir ajudando sua equipe.

- Fico muito feliz em poder estar fazendo o que amo novamente, que é estar em campo. É um momento crucial para nós na temporada e espero ajudar o time da melhor forma possível. Agora é seguir trabalhando ainda mais forte - ressaltou