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futebol

Jonatas Santos celebra momento e valoriza renovação no Al Ain: 'Muito feliz'

Atleta teve seu contrato renovado na última semana com o clube dos Emirados Árabes...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 18:50

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 18:50

O Al Ain lidera o campeonato dos Emirados Árabes Unidos após 13 rodadas. O bom desempenho da equipe tem boa contribuição de um brasileiro. O jovem Jonatas Santos, de 20 anos, é formado nas categorias de base do Fluminense e hoje defende a equipe dos Emirados.
A importância do atleta para a equipe foi reconhecida e na última sexta-feira o clube anunciou a renovação com o jogador. Jonatas celebrou o momento.
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- É uma alegria muito grande poder seguir defendendo esse clube tão tradicional aqui nos Emirados Árabes Unidos. Estou muito feliz e acredito que a renovação é algo que me mostra que estou no caminho certo - disse.
A equipe anunciou nas suas redes sociais a renovação com o atleta até 2025. Jonatas vem conquistando seu espaço na equipe. Ele marcou recentemente seu primeiro gol pelo clube, no triunfo por 4 a 3, contra o Al Wasl. Na mesma partida, também contribuiu com assistência. O atleta destacou a vontade de seguir crescendo.
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- Sou muito grato por tudo que vem acontecendo na minha vida e espero seguir evoluindo, para ajudar minha equipe cada vez mais e conquistarmos os nosso objetivos - finalizou.
Crédito: JonatasSantosrenovourecentementecomoAlAin(Foto:Divulgação/AlAin

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