Jonatan Lima projeta retorno ao Brasil e comemora primeiro título como profissional: ‘Muito gratificante’

Crédito: Divulgação

Na última temporada, o Al-Mesaimeer, do Qatar, conquistou o título da Copa, que foi o primeiro da história do clube. A taça, inclusive, também foi a primeira da carreira como profissional de Jonatan Lima, ex- volante da equipe. Antes de chegar ao Oriente Médio, o jogador estava no Kremin, da Ucrânia, mas bastaram apenas nove jogos para chamar a atenção do time catariano e ser contratado. Ele não escondeu a felicidade por ter conquistado o seu primeiro título e destacou o sentimento de dever cumprido.

> Veja a tabela do Brasileirão- Esse título é muito importante para eles, pois é a copa. Eles chegaram até falar em tom de brincadeira que o ano todo a gente não precisa ganhar mais nada, porque já estava bom. Para mim foi muito gratificante e querendo ou não é meu primeiro título como profissional. Acabar um contrato com a sensação de dever cumprido é muito gratificante, ainda mais porque joguei todos os jogos.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Na Europa, inclusive, seu primeiro time foi o PFK Lviv, da Ucrânia, onde disputou 23 jogos. Com apenas 26 anos na época, o volante destacou que o “frio congelante” foi a grande dificuldade para que ele conseguisse se adaptar à nova casa.

- A maior dificuldade foi o frio. Lá era extremante congelante e foi difícil de me adaptar. Lembro que o frio chegava a machucar - resumiu.

> Dia do Orgulho LGBTQIA+: veja como cada clube se posicionou neste dia

Jonatan Lima começou a carreira no futebol em 2006, na base do Corinthians. Por lá, teve destaque e, com apenas 15 anos, conseguiu a primeira convocação para a Seleção Brasileira sub-15. Depois do Timão, o volante ainda somou passagens por Internacional, Caxias, Guaratinguetá, Icasa e Ituano. No fim de junho, seu contrato com o Al-Mesaimeer chegou ao fim, e Lima revelou que pretende retornar ao Brasil.