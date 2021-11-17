Jonata elogia elenco do Alverca antes de partida contra o Famalicão: 'Temos qualidade para avançar'

Neste sábado, o Alverca volta a campo em partida decisiva da Taça de Portugal, diante do Famalicão, que atualmente disputa a Primeira Liga do país. Destaque do ataque do Alverca, o brasileiro Jonata é uma das principais armas ofensivas da equipe, que espera surpreender o adversário.- É uma partida decisiva e por isso estamos muito concentrados e trabalhando com seriedade para fazer um grande jogo. Sabemos do potencial do time adversário, mas também temos em mente que somos um bom time e temos qualidade para avançar. - destacou