Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jonata elogia elenco do Alverca antes de partida contra o Famalicão: 'Temos qualidade para avançar'
futebol

Jonata elogia elenco do Alverca antes de partida contra o Famalicão: 'Temos qualidade para avançar'

Jogador brasileiro é destaque da equipe do Alverca, e espera vitória de seu time na Taça de Portugal contra o Famalicão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2021 às 19:33

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 19:33

Neste sábado, o Alverca volta a campo em partida decisiva da Taça de Portugal, diante do Famalicão, que atualmente disputa a Primeira Liga do país. Destaque do ataque do Alverca, o brasileiro Jonata é uma das principais armas ofensivas da equipe, que espera surpreender o adversário.- É uma partida decisiva e por isso estamos muito concentrados e trabalhando com seriedade para fazer um grande jogo. Sabemos do potencial do time adversário, mas também temos em mente que somos um bom time e temos qualidade para avançar. - destacou
Segundo Jonata, o time do Famalicão tem sido bastante estudado pela comissão técnica de sua equipe. Jogando dentro de casa, o Alverca não quer ficar apenas na defesa.
- O time deles é muito rápido e tem qualidade, por isso estamos estudando bastante as principais peças deles, para que possamos jogar com a bola nos pés também e incomodar o goleiro adversário. - comentou
O duelo eliminatório entre Alverca e Famalicão acontece no próximo sábado (20), no Complexo Desportivo, às 16h45, horário de Brasília.
Crédito: JonataédestaquedoAlverca(Foto:Divulgação/Alverca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados