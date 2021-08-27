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futebol

Jonata Bastos marca primeiro gol na temporada em Portugal: 'Adaptação não é tão difícil'

Há 2 anos no Alverca, Jonata credita a rápida evolução a grande quantidade de brasileiros na equipe
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Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 15:55
Crédito: Estadio 11/Luis Pontes
Ex-CRB e Cruzeiro, o atacante brasileiro Jonata Bastos, de 23 anos, foi decisivo na segunda rodada da Liga 3, a terceira maior divisão profissional de Portugal. Jonata entrou aos 35 minutos do segundo tempo no jogo diante do Oriental Dragon e marcou de pênalti oito minutos depois, decretando a vitória por 1 a 0 do Alverca, equipe que defende desde 2020.
Veja a tabela do Português- O trabalho está sendo bem feito. É o início da competição e nossa equipe tem muito a crescer ainda para chegarmos no nosso melhor nível e buscarmos a classificação para a próxima fase - declarou o atacante.
Desde 2020 no time de Alverca do Ribatejo e desde 2018 em Portugal, o centroavante cita a grande presença de brasileiros no time português como um fator que o ajudou na adaptação na Europa.
- O começo foi tranquilo e a adaptação não foi tão difícil. Encontrei ex-companheiros de equipe aqui e isso facilitou bastante. Os próprios portugueses me receberam muito bem - disse o jogador brasileiro da equipe do Alverca.

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