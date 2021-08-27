Jonata Bastos marca primeiro gol na temporada em Portugal: 'Adaptação não é tão difícil'

Crédito: Estadio 11/Luis Pontes

Ex-CRB e Cruzeiro, o atacante brasileiro Jonata Bastos, de 23 anos, foi decisivo na segunda rodada da Liga 3, a terceira maior divisão profissional de Portugal. Jonata entrou aos 35 minutos do segundo tempo no jogo diante do Oriental Dragon e marcou de pênalti oito minutos depois, decretando a vitória por 1 a 0 do Alverca, equipe que defende desde 2020.

Veja a tabela do Português- O trabalho está sendo bem feito. É o início da competição e nossa equipe tem muito a crescer ainda para chegarmos no nosso melhor nível e buscarmos a classificação para a próxima fase - declarou o atacante.

Desde 2020 no time de Alverca do Ribatejo e desde 2018 em Portugal, o centroavante cita a grande presença de brasileiros no time português como um fator que o ajudou na adaptação na Europa.